Росіяни втрачають позиції під Бахмутом: з'явилася оновлена карта боїв

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні на п'ятницю, 12 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMAP.

Так, російські окупанти продовжують спроби захопити українське місто Бахмут, Донецької області. Також на сході продовжують точитися запеклі бої. Попри це наші захисники змогли просунутись на 2 кілометри на Бахмутському напрямку.

Також російські війська продовжують спроби захопити Мар’їнку.

Бої тривають і на Авдіївському та Лиманському напрямках.