Росіяни втрачають позиції під Бахмутом: з'явилася оновлена карта боїв
З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні на п'ятницю, 12 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMAP.
Так, російські окупанти продовжують спроби захопити українське місто Бахмут, Донецької області. Також на сході продовжують точитися запеклі бої. Попри це наші захисники змогли просунутись на 2 кілометри на Бахмутському напрямку.
Також російські війська продовжують спроби захопити Мар’їнку.
Бої тривають і на Авдіївському та Лиманському напрямках.
Нагадаємо, в ISW повідомляли, що у ході локальних контратак біля Бахмута українські військові могли прорвати деякі рубежі росіян. Успішні дії Сил оборони посилили паніку у російському інформаційному просторі на тлі чуток про заплановані контрнаступи.
Окрім того, за даними CNN, українські війська почали "формувати" операції напередодні контрнаступу.
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