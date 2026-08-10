Росіяни втомились від війни? Зеленський розкрив дані внутрішніх опитувань в РФ

У Росії зростає кількість людей, які виступають за завершення війни проти України. Ці настрої, згідно з даними внутрішніх опитувань, стають дедалі помітнішими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
За словами Зеленського, Україна має у своєму розпорядженні дані внутрішніх опитувань, які свідчать про зростання числа росіян, які бажають закінчення війни.
При цьому президент вважає, що цих змін недостатньо, і громадський запит на завершення бойових дій має стати помітнішим.
"У нас є дані внутрішніх опитувань у Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни. І це має бути ще відчутнішим", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що посилення таких настроїв має вплинути не лише на диктатора Володимира Путіна, а й на його оточення та російські державні структури.
"Так щоб Путін і його адміністрація, і його ефесбешники, і всі інші в державі-агресорі однаково розуміли, що немає іншої альтернативи, крім світу", - підкреслив Зеленський.
Нагадуємо, що уряд Північної Кореї продовжує постачати Росії озброєння для війни проти України, а отриманий у бойових діях досвід може бути використаний Пхеньяном для подальшого розвитку та вдосконалення ракетних технологій.