Россияне устали от войны? Зеленский раскрыл данные внутренних опросов в РФ

В России растет число людей, которые выступают за завершение войны против Украины. Эти настроения, согласно данным внутренних опросов, становятся все заметнее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, Украина располагает данными внутренних опросов, которые свидетельствуют о росте числа россиян, желающих окончания войны.
При этом президент считает, что этих изменений недостаточно и общественный запрос на завершение боевых действий должен стать более заметным.
"У нас есть данные внутренних опросов в России, что уже сейчас там растет количество людей, которые хотели бы завершения войны. И это должно быть еще ощутимее", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что усиление таких настроений должно повлиять не только на диктатора Владимира Путина, но и на его окружение и российские государственные структуры.
"Так, чтобы Путин и его администрация, и его эфесбешники, и все остальные в государстве-агрессоре одинаково понимали, что нет другой альтернативы, кроме мира", - подчеркнул Зеленский.
Напоминаем, что правительство Северной Кореи продолжает поставлять России вооружение для войны против Украины, а полученный в боевых действиях опыт может быть использован Пхеньяном для дальнейшего развития и совершенствования ракетных технологий.