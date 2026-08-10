RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россияне устали от войны? Зеленский раскрыл данные внутренних опросов в РФ

21:45 10.08.2026 Пн
2 мин
Что меняется в настроениях россиян и сможет ли это повлиять на Кремль?
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)

В России растет число людей, которые выступают за завершение войны против Украины. Эти настроения, согласно данным внутренних опросов, становятся все заметнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, Украина располагает данными внутренних опросов, которые свидетельствуют о росте числа россиян, желающих окончания войны.

При этом президент считает, что этих изменений недостаточно и общественный запрос на завершение боевых действий должен стать более заметным.

"У нас есть данные внутренних опросов в России, что уже сейчас там растет количество людей, которые хотели бы завершения войны. И это должно быть еще ощутимее", - сказал Зеленский.

Чего ожидают от Кремля

Президент отметил, что усиление таких настроений должно повлиять не только на диктатора Владимира Путина, но и на его окружение и российские государственные структуры.

"Так, чтобы Путин и его администрация, и его эфесбешники, и все остальные в государстве-агрессоре одинаково понимали, что нет другой альтернативы, кроме мира", - подчеркнул Зеленский.

Напоминаем, что правительство Северной Кореи продолжает поставлять России вооружение для войны против Украины, а полученный в боевых действиях опыт может быть использован Пхеньяном для дальнейшего развития и совершенствования ракетных технологий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеВладимир Зеленский