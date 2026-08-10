Россияне устали от войны? Зеленский раскрыл данные внутренних опросов в РФ

По словам Зеленского, Украина располагает данными внутренних опросов, которые свидетельствуют о росте числа россиян, желающих окончания войны.

При этом президент считает, что этих изменений недостаточно и общественный запрос на завершение боевых действий должен стать более заметным.

"У нас есть данные внутренних опросов в России, что уже сейчас там растет количество людей, которые хотели бы завершения войны. И это должно быть еще ощутимее", - сказал Зеленский.

Чего ожидают от Кремля

Президент отметил, что усиление таких настроений должно повлиять не только на диктатора Владимира Путина, но и на его окружение и российские государственные структуры.

"Так, чтобы Путин и его администрация, и его эфесбешники, и все остальные в государстве-агрессоре одинаково понимали, что нет другой альтернативы, кроме мира", - подчеркнул Зеленский.