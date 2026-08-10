ua en ru
Пн, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне устали от войны? Зеленский раскрыл данные внутренних опросов в РФ

21:45 10.08.2026 Пн
2 мин
Что меняется в настроениях россиян и сможет ли это повлиять на Кремль?
aimg Анастасия Никончук
Россияне устали от войны? Зеленский раскрыл данные внутренних опросов в РФ Фото: Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В России растет число людей, которые выступают за завершение войны против Украины. Эти настроения, согласно данным внутренних опросов, становятся все заметнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, Украина располагает данными внутренних опросов, которые свидетельствуют о росте числа россиян, желающих окончания войны.

При этом президент считает, что этих изменений недостаточно и общественный запрос на завершение боевых действий должен стать более заметным.

"У нас есть данные внутренних опросов в России, что уже сейчас там растет количество людей, которые хотели бы завершения войны. И это должно быть еще ощутимее", - сказал Зеленский.

Чего ожидают от Кремля

Президент отметил, что усиление таких настроений должно повлиять не только на диктатора Владимира Путина, но и на его окружение и российские государственные структуры.

"Так, чтобы Путин и его администрация, и его эфесбешники, и все остальные в государстве-агрессоре одинаково понимали, что нет другой альтернативы, кроме мира", - подчеркнул Зеленский.

Напоминаем, что правительство Северной Кореи продолжает поставлять России вооружение для войны против Украины, а полученный в боевых действиях опыт может быть использован Пхеньяном для дальнейшего развития и совершенствования ракетных технологий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Владимир Зеленский
Новости
На Киевщине готовят новые правила безопасности для АЗС
На Киевщине готовят новые правила безопасности для АЗС
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов