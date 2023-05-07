Росіяни, втікаючи з Мелітополя, закрили продуктові магазини, - мер

"У окупантів підпікає так, що тікають далі, ніж бачать, залишаючи людей на грані гуманітарної катастрофи", - сказав Федоров.

Він повідомив, що у Мелітополі та Бердянську раптово закрилися ворожі продуктові магазини "Мєра". Мешканці повідомляють, що донецький власник втік з Мелітополя.

"Цікаво, що напередодні таємничого закриття у "Мєрє" оголосили знижки на більшість товарів. Таку щедрість пояснювали "першим днем народження" магазинів. Перший став останнім?", - підкреслив мер.

Нагадаємо, раніше він повідомив, що в Мелітополі на центральній площі стоять автобуси, які вивозять окупантів та цивільних.

Крім того, 5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення.

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