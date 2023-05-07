ua ru
Нд, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни, втікаючи з Мелітополя, закрили продуктові магазини, - мер

Новость на русском →
Мелітополь, Неділя 07 травня 2023 19:46
Росіяни, втікаючи з Мелітополя, закрили продуктові магазини, - мер Фото: росіяни закрили продуктові магазини (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Втікаючи з Запорізької області росіяни закривають продуктові супермаркети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"У окупантів підпікає так, що тікають далі, ніж бачать, залишаючи людей на грані гуманітарної катастрофи", - сказав Федоров.

Він повідомив, що у Мелітополі та Бердянську раптово закрилися ворожі продуктові магазини "Мєра". Мешканці повідомляють, що донецький власник втік з Мелітополя.

"Цікаво, що напередодні таємничого закриття у "Мєрє" оголосили знижки на більшість товарів. Таку щедрість пояснювали "першим днем народження" магазинів. Перший став останнім?", - підкреслив мер.

Нагадаємо, раніше він повідомив, що в Мелітополі на центральній площі стоять автобуси, які вивозять окупантів та цивільних.

Крім того, 5 травня гауляйтер окупованої частини Запорізької області оголосив часткову "евакуацію" населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Війна Росії проти України
NEWS
Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії
Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою