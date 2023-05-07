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Россияне, сбегая из Мелитополя, закрыли продуктовые магазины, - мэр

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Мелитополь, Воскресенье 07 мая 2023 19:46
Россияне, сбегая из Мелитополя, закрыли продуктовые магазины, - мэр Фото: россияне закрыли продуктовые магазины (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Убегая из Запорожской области россияне закрывают продуктовые супермаркеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"У оккупантов подпекает так, что убегают дальше, чем видят, оставляя людей на грани гуманитарной катастрофы", - сказал Федоров.

Он сообщил, что в Мелитополе и Бердянске внезапно закрылись вражеские продуктовые магазины "Мера". Жители сообщают, что донецкий владелец сбежал из Мелитополя.

"Интересно, что накануне таинственного закрытия в "Мере" объявили скидки на большинство товаров. Такую щедрость объясняли "первым днем рождения" магазинов. Первый стал последним?", - подчеркнул мэр.

Напомним, ранее он сообщил, что в Мелитополе на центральной площади стоят вывозящие оккупантов и гражданских автобусы.

Кроме того, 5 мая гаулейтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную эвакуацию населения.

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