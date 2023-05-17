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Росіяни встановлюють камери у Мелітополі для боротьби з партизанами, - ЦНС

Ілюстративне фото: росіяни встановлюють камери у Мелітополі для боротьби з партизанами (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти розміщують відеокамери у тимчасово окупованому Мелітополі, щоб боротися з партизанським рухом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни встановили велику кількість вуличних камер, що мають велику роздільну здатність об’єктива, фокусну відстань та кут огляду. Таким чином вони намагаються убезпечити себе від партизанського руху.

Проте ці намагання марні, адже загарбники не мають шансів перемогти український спротив.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що окупанти імітують вибухи у місті, щоб перекидати техніку на фронт.

Окрім того, він зазначав, що росіяни намагаються виїхати із Запорізької області під виглядом цивільних.

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МелітопольЗапорожская область