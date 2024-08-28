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Росіяни встановили систему ППО "Панцир-С1" на Кримському мосту (фото)

Фото: Кримський міст (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові вирішили в черговий раз посилити захист Кримського мосту та встановили там ППО "Панцир-С1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Ймовірно побоюючись українських ударів по мосту росіяни перемістили туди самохідний зенітний ракетний комплекс "Панцир-С1". Він вже близько місяця фіксується на супутникових знімках.

Як зазначили у моніторинговому каналі, їм далось отримати і реальні фото ППО біля мосту.

Фото: Кримський міст (t.me/Crimeanwind)

"Панцир-С1" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс, призначений для захисту важливих об'єктів і військових угруповань від різних видів повітряних загроз на коротких та середніх дистанціях.

Основні характеристики:

  • гармати: дві 30-мм автоматичні гармати (2А38М), здатні вести вогонь з високою швидкістю (до 5000 пострілів на хвилину) та ефективно вражати цілі на відстані до 4 км;
  • ракети: 12 зенітних керованих ракет 57Е6Е з дальністю ураження до 20 км та висотою від 5 метрів до 15 км;
  • має радіолокаційний комплекс з фазованою антенною решіткою для виявлення цілей, здатний одночасно супроводжувати до 20 повітряних об'єктів.
  • дальність виявлення: до 36 км для повітряних цілей.
  • поєднує радар і оптико-електронну систему, яка дозволяє візуально супроводжувати цілі та наводити зброю за будь-яких погодних умов.
  • може вести вогонь одночасно по кількох цілях.
  • встановлюється на колісному або гусеничному шасі (КамАЗ або Урал).

Ситуація у районі Кримського мосту

Нагадаємо, ЗСУ кілька разів завдавали ударів по мосту з використанням різних видів озброєння, включаючи морські дрони і ракети, що спричиняло серйозні пошкодження. В результаті атак частини мосту були пошкоджені, що тимчасово ускладнювало його використання для перевезення вантажів і військової техніки. Росія була змушена проводити ремонтні роботи та обмежувати рух.

Ці удари мали на меті не лише пошкодження стратегічного об'єкта, але й психологічний ефект - підривати довіру до здатності Росії захищати критичну інфраструктуру та окуповані території.

Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що якщо удари ЗСУ зруйнують Кримський міст, то здатність РФ підтримувати окупацію півострова знизитися.

8 червня британська розвідка повідомляла про те, що росіяни перекидають свої баржі для захисту Кримського мосту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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