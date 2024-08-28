Росіяни встановили систему ППО "Панцир-С1" на Кримському мосту (фото)

Російські військові вирішили в черговий раз посилити захист Кримського мосту та встановили там ППО "Панцир-С1".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
Ймовірно побоюючись українських ударів по мосту росіяни перемістили туди самохідний зенітний ракетний комплекс "Панцир-С1". Він вже близько місяця фіксується на супутникових знімках.
Як зазначили у моніторинговому каналі, їм далось отримати і реальні фото ППО біля мосту.
"Панцир-С1" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс, призначений для захисту важливих об'єктів і військових угруповань від різних видів повітряних загроз на коротких та середніх дистанціях.
Основні характеристики:
Нагадаємо, ЗСУ кілька разів завдавали ударів по мосту з використанням різних видів озброєння, включаючи морські дрони і ракети, що спричиняло серйозні пошкодження. В результаті атак частини мосту були пошкоджені, що тимчасово ускладнювало його використання для перевезення вантажів і військової техніки. Росія була змушена проводити ремонтні роботи та обмежувати рух.
Ці удари мали на меті не лише пошкодження стратегічного об'єкта, але й психологічний ефект - підривати довіру до здатності Росії захищати критичну інфраструктуру та окуповані території.
Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що якщо удари ЗСУ зруйнують Кримський міст, то здатність РФ підтримувати окупацію півострова знизитися.
8 червня британська розвідка повідомляла про те, що росіяни перекидають свої баржі для захисту Кримського мосту.
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