Росіяни встановили систему ППО "Панцир-С1" на Кримському мосту (фото)

Ситуація у районі Кримського мосту

Нагадаємо, ЗСУ кілька разів завдавали ударів по мосту з використанням різних видів озброєння, включаючи морські дрони і ракети, що спричиняло серйозні пошкодження. В результаті атак частини мосту були пошкоджені, що тимчасово ускладнювало його використання для перевезення вантажів і військової техніки. Росія була змушена проводити ремонтні роботи та обмежувати рух.

Ці удари мали на меті не лише пошкодження стратегічного об'єкта, але й психологічний ефект - підривати довіру до здатності Росії захищати критичну інфраструктуру та окуповані території.

Раніше в Інституті вивчення війни зазначали, що якщо удари ЗСУ зруйнують Кримський міст, то здатність РФ підтримувати окупацію півострова знизитися.

8 червня британська розвідка повідомляла про те, що росіяни перекидають свої баржі для захисту Кримського мосту.

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