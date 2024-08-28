Россияне установили систему ПВО "Панцирь-С1" на Крымском мосту (фото)

Ситуация в районе Крымского моста

Напомним, ВСУ несколько раз наносили удары по мосту с использованием различных видов вооружения, включая морские дроны и ракеты, что повлекло за собой серьезные повреждения. В результате атак части моста были повреждены, что временно усложняло его использование для перевозки грузов и военной техники. Россия была вынуждена производить ремонтные работы и ограничивать движение.

Эти удары имели целью не только повреждение стратегического объекта, но и психологический эффект – подрывать доверие к способности России защищать критическую инфраструктуру и оккупированные территории.

Ранее в Институте изучения войны отмечалось, что если удары ВСУ разрушат Крымский мост, то способность РФ поддерживать оккупацию полуострова снизиться.

8 июня британская разведка сообщала о том, что россияне опрокидывают свои баржи для защиты Крымского моста.

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