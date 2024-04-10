Росіяни встановили ППО у Тулі після атак безпілотників біля НПЗ: партизани зафіксували техніку

Атаки на НПЗ у Росії

Нагадаємо, в останні тижні українські Сили оборони успішно атакують нафтопереробні заводи у Росії. Очевидно, наслідки таких обстрілів виявилися досить критичними для того, щоб Міністерство енергетики РФ визнало зупинку виробництва палива на низцы нафтопереробних заводів, і заявило про пошук способу вирішити проблему.

І хоча США закликали Київ припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових нафтових цін, в Україні НПЗ в РФ вважають законними цілями для ударів.

Раніше повідомлялося, що за підрахунками видання The Insider, у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали вісім об'єктів.

Додамо, що 2 квітня у Татарстані через удари безпілотників було пошкоджено третій за величиною російський НПЗ та завод із виробництва "Шахедів". Джерела РБК-Україна розповіли, що операцію організувало ГУР спільно з СБУ.

Як повідомлялось напередодні, партизани зафіксували перекидання російського "Панциря-С" в Тулу після нещодавніх атак українських БПЛА по місту.

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