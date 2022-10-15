Россияне утром снова нанесли удар по Никополю: есть раненые

Утром 15 октября российские войска снова нанесли удар по Никополю. Враг обстрелял город из тяжелой артиллерии, в результате чего ранения получили три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко .

"Утром россияне снова нанесли удар по Никополю. Гатили по мирным жилым кварталам из тяжелой артиллерии. Предварительно, ранены три человека. Мужчина и две женщины", - сообщил Резниченко.

Он также рассказал, что вследствие обстрелов повреждены жилые дома и админздания.

Фото: последствия утреннего обстрела Никополя (t.me/dnipropetrovskaODA)