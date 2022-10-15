ua ru
Сб, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне утром снова нанесли удар по Никополю: есть раненые

Новина українською →
Никополь, Суббота 15 октября 2022 09:48
Россияне утром снова нанесли удар по Никополю: есть раненые Фото: россияне утром снова нанесли удар по Никополю (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 15 октября российские войска снова нанесли удар по Никополю. Враг обстрелял город из тяжелой артиллерии, в результате чего ранения получили три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Утром россияне снова нанесли удар по Никополю. Гатили по мирным жилым кварталам из тяжелой артиллерии. Предварительно, ранены три человека. Мужчина и две женщины", - сообщил Резниченко.

Он также рассказал, что вследствие обстрелов повреждены жилые дома и админздания.

Россияне утром снова нанесли удар по Никополю: есть раненые

Фото: последствия утреннего обстрела Никополя (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, российские оккупанты всю ночь терроризировали Никополь и район, выпустив по городу 50 снарядов. В результате обстрелов ранения получили два человека.

Как сообщалось, оккупанты обстреляли Никополь 12 октября. Тяжелые ранения получила 6-летняя девочка. Ей ампутировали ноги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь
NEWS
ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб
ВСУ за сутки отразили все атаки врага в Донецкой области, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась