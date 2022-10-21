Росіяни вранці знову вдарили по північному кордону України: зафіксовано 16 "прильотів"

Російські війська вранці 21 жовтня вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Ворог випустив у бік населених пунктів близько 16 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативного командування "Північ".

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначили в ОК "Північ".

Також з 5:15 до 5:40 російські війська випустили 6 мін, ймовірно, з міномету 120 мм у бік села Українське Сумської області.

Так, з 5:10 до 5:20 очевидці зафіксували 10 "приходів" снарядів, імовірно, зі ствольної артилерії в районі села Гай Чернігівської області.

Нагадаємо, вчора в Генштабі ЗСУ заявили про можливе вторгнення окупантів з Білорусі. Однак, за даними українських військових, метою може бути не Київ.

При цьому аналітики ISW зазначають, що ризик російського наступу з території Білорусі на північ України залишається низьким, незважаючи на попередження Генштабу ЗСУ.

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