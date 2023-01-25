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Россияне утром нанесли удар по Николаевской области: что известно

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Николаевская область, Среда 25 января 2023 08:54
Россияне утром нанесли удар по Николаевской области: что известно Фото: россияне утром нанесли удар по Николаевской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром в среду, 25 января, российские войска вновь атаковали Николаевскую область. Из артиллерии враг обстрелял акваторию Очаковской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 24 января, в 14:23 и сегодня утром, 25 января, в 06:45 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", - написал Ким.

Кроме того, вчера враг наносил артиллерийские удары по одному из населенных пунктов Куцурубской общины. Попадание зафиксировано по открытой территории.

Напомним, вчера в поселке Рыбаковка Николаевской области к побережью прибило вражескую мину.

Также на прошлой неделе сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям оккупантов на Кинбурнской косе (Николаевская область) и ликвидировали часть личного состава РФ.

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