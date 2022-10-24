Росіяни вранці випустили понад 20 снарядів по північному кордону України
Вранці у понеділок, 24 жовтня, російські війська знову обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Ворог випустив по регіонах понад 20 снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Північ".
Так, вранці з 09:45 протягом 10 хвилин у районі села Сеньківка Чернігівської області було зафіксовано 5 приходів з мінометів 120 мм.
Через 40 хвилин окупанти з такої ж зброї завдали удару по території Рожковичів, Сумська область. Ворог випустив 7 мін.
Крім того, з 11:00 окупанти розпочали обстріл Соснівки Сумської області. У районі населеного пункту було зафіксовано 10 прильотів із ствольної артилерії.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, вчора російські війська обстріляли шість громад Сумської області з мінометів, реактивної та ствольної артилерії. Через ворожу атаку постраждала 68-річна жінка - вона отримала осколкові поранення.
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