Росіяни вранці випустили понад 20 снарядів по північному кордону України

Вранці у понеділок, 24 жовтня, російські війська знову обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Ворог випустив по регіонах понад 20 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Північ".

Так, вранці з 09:45 протягом 10 хвилин у районі села Сеньківка Чернігівської області було зафіксовано 5 приходів з мінометів 120 мм.

Через 40 хвилин окупанти з такої ж зброї завдали удару по території Рожковичів, Сумська область. Ворог випустив 7 мін.

Крім того, з 11:00 окупанти розпочали обстріл Соснівки Сумської області. У районі населеного пункту було зафіксовано 10 прильотів із ствольної артилерії.