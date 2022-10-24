Россияне утром выпустили более 20 снарядов по северной границе Украины
Утром в понедельник, 24 октября, российские войска вновь обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей. Враг выпустил по регионам более 20 снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Север".
Так, утром с 09:45 в течение 10 минут в районе села Сеньковка Черниговской области было зафиксировано 5 "приходов" из миномет 120 мм.
Спустя 40 минут оккупанты из такого же орудия нанесли удар по территории Рожковичей, Сумская область. Враг выпустил 7 мин.
Кроме того, с 11:00 оккупанты начали обстрел Сосновки Сумской области. В районе населенного пункта было зафиксировано 10 прилетов из ствольной артиллерии.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - отмечается в сообщении.
Напомним, вчера российские войска обстреляли шесть общин Сумской области из минометов, реактивной и ствольной артиллерии. Из-за вражеской атаки пострадала 68-летняя женщина - она получила осколочные ранения.
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