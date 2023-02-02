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Россияне утром ударили по Харьковской области: есть раненые

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Харьковская область, Четверг 02 февраля 2023 09:18
Россияне утром ударили по Харьковской области: есть раненые Фото: россияне утром ударили по Харьковской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 2 февраля российские оккупанты нанесли удары по Купянскому району (Харьковская область). В результате обстрелов ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Около 07:00 оккупанты обстреляли Купянск. Там вследствие атаки ранена женщина 67 лет. Под обстрел попало и село Кругляковка Купянского района, в результате чего ранения получил 46-летний сотрудник ГСЧС.

Также утром был обстрелян пгт Казачья Лопань, повреждено здание поселкового совета. Предварительно, без пострадавших.

Кроме того, Синегубов рассказал, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов области. Под огнем была, в основном, частная жилая застройка. Многие дома повреждены, выбиты окна и разрушены хозяйственные постройки.

Напомним, ранее Синегубов сообщал, что российские захватчики в последнее время чаще начали наносить удары по гражданской инфраструктуре Харьковской области.

Вчера утром мы писали, что враг вновь обстрелял Купянск. Вследствие атаки ранения получил мирный житель.

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