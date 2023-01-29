Російські окупанти вранці завдали удару по Нікополю. Внаслідок обстрілу в місті багато пошкоджень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Нікополь. Оперативна інформація", який цитує слова міського голови Олександра Саюка.
За словами Саюка, на щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
Водночас наразі відомо про пошкодження:
У разі потреби в допомозі варто звернутись до кол-центру міської ради за номером:
Зазначається, що загроза артобстрілів залишається.
Фото: росіяни вранці обстріляли Нікополь, в місті багато пошкоджень (Getty Images)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни обстріляли обласну клінічну лікарню в Херсоні. Внаслідок удару поранення отримала медсестра.
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