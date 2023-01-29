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Россияне утром обстреляли Никополь, в городе много повреждений

Фото: россияне утром обстреляли Никополь, в городе много повреждений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты утром нанесли удар по Никополю. В результате обстрела в городе много повреждений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Никополь. Оперативная информация", цитирующий слова городского головы Александра Саюка.

По словам Саюка, к счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

В то же время известно о повреждении:

  • нескольких частных секторов;
  • СТО;
  • магазина;
  • автостоянки;
  • учебного заведения;
  • 4 автомобилей;
  • 1 гаража;
  • 1 хозяйственной постройки;
  • мопеда;
  • 1 неэксплуатируемого здания;
  • 1 двухэтажного здания;
  • линии электропередач.

В случае необходимости в помощи следует обратиться в колл-центр городского совета за номером:

  • 0800 504 105 - круглосуточно;
  • 056 669 60 61 (с 8:00 до 19:00);
  • 056 669 60 64 (с 8:00 до 19:00).

Отмечается, что угроза артобстрелов остается.

Фото: россияне утром обстреляли Никополь, в городе много повреждений (Getty Images)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне обстреляли областную клиническую больницу в Херсоне. В результате удара ранения получила медсестра.

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