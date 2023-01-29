Российские оккупанты утром нанесли удар по Никополю. В результате обстрела в городе много повреждений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Никополь. Оперативная информация", цитирующий слова городского головы Александра Саюка.
По словам Саюка, к счастью, в результате обстрела никто не пострадал.
В то же время известно о повреждении:
В случае необходимости в помощи следует обратиться в колл-центр городского совета за номером:
Отмечается, что угроза артобстрелов остается.
Фото: россияне утром обстреляли Никополь, в городе много повреждений (Getty Images)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне обстреляли областную клиническую больницу в Херсоне. В результате удара ранения получила медсестра.
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