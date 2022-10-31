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Росіяни вперше з початку війни вдарили по Чернівецькій області: подробиці від ОВА

Фото: росіяни вперше з початку війни вдарили по Чернівецькій області (ілюстрація / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 31 жовтня вперше з початку повномасштабної війни завдали удару по Чернівецькій області. Ворог випустив дві ракети по об'єкту критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка в ефірі телемарафону.

За його словами, від удару на території об'єкту сталася пожежа. Наразі на місці події працюють усі відповідні служби. Пожежу вже вдалось локалізувати.

Крім того, він розповів, що деякі працівники отримали незначні пошкодження, проте медичної допомоги не потребують. У своєму Facebook Запаранюк уточнив, що йдеться про 8 постраждалих.

Він також зазначив, що російські ракети завдали значної шкоди енергосистемі не лише регіону, а й України.

"Наразі йде оцінка (збитку - ред.) саме самої системи, яка постраждала. Зараз передчасно щось говорити. Але, за словами експертів, які оглядають об'єкт, - це значні пошкодження для нашої енергосистеми", - сказав він.

При цьому голова Чернівецької ОВА додав, що електропостачання в регіоні є, і, станом на зараз, його вдалося стабілізувати. Однак усі наслідки ще опрацьовуються.

Нагадаємо, 31 жовтня з самого ранку окупанти атакували міста України ракетами. Частина з них була знищена системами протиповітряної оборони, проте деякі потрапили в ціль.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Черновицкая областьракетный удар