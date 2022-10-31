Росіяни вперше з початку війни вдарили по Чернівецькій області: подробиці від ОВА

За його словами, від удару на території об'єкту сталася пожежа. Наразі на місці події працюють усі відповідні служби. Пожежу вже вдалось локалізувати.

Крім того, він розповів, що деякі працівники отримали незначні пошкодження, проте медичної допомоги не потребують. У своєму Facebook Запаранюк уточнив, що йдеться про 8 постраждалих.

Він також зазначив, що російські ракети завдали значної шкоди енергосистемі не лише регіону, а й України.

"Наразі йде оцінка (збитку - ред.) саме самої системи, яка постраждала. Зараз передчасно щось говорити. Але, за словами експертів, які оглядають об'єкт, - це значні пошкодження для нашої енергосистеми", - сказав він.

При цьому голова Чернівецької ОВА додав, що електропостачання в регіоні є, і, станом на зараз, його вдалося стабілізувати. Однак усі наслідки ще опрацьовуються.