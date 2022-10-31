Россияне впервые с начала войны ударили по Черновицкой области: подробности от ОВА

По его словам, от удара на территории объекта произошел пожар. Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы. Пожар уже удалось локализовать.

Кроме того, он рассказал, что некоторые работники получили незначительные повреждения, однако в медицинской помощи не нуждаются. В своем Facebook Запаранюк уточнил, что речь идет о 8 пострадавших.

Он также отметил, что российские ракеты нанесли значительный ущерб энергосистеме не только региона, но и Украины.

"Сейчас идет оценка (ущерба - ред.) именно самой системы, которая пострадала. Сейчас преждевременно что-либо говорить. Но, по словам экспертов, которые осматривают объект, - это значительные повреждения для нашей энергосистемы", - сказал он.

При этом глава Черновицкой ОВА добавил, что электроснабжение в регионе есть, и, по состоянию на сейчас, его удалось стабилизировать. Однако все последствия еще прорабатываются.