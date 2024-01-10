Росіяни вперше атакували Нікополь дронами з камерами нічного бачення

"Пізно ввечері росіяни атакували Нікополь за допомогою БПЛА-камікадзе. Вечірня атака БПЛА свідчить про використання росіянами нових дронів з камерами нічного бачення", - розповів Євтушенко.

Такі дрони РФ використовує не вперше

За його словами, подібні дрони вже довгий час використовують окупанти на фронті, але на території району це перший випадок.

"Нікополь зустрів ранок тривогою та попередженням про небезпеку застосування ворогом БПЛА-камікадзе. Сили оборони України виконують бойову роботу. Проте, за можливості краще перебувати в будівлях", - попередив він.

Наслідки атаки

Як зазначив голова ОВА Сергій Лисак, внаслідок обстрілу в Нікополі пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач.

"Загиблих і постраждалих немає", - зазначив він, додавши, що вночі одне з сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії.

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Наприклад, російські війська обстріляли рятувальників, які приїхали гасити пожежу у Нікополі Дніпропетровської області після чергового обстрілу 13 жовтня. Було поранено двох пожежників. Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня загинули четверо людей.