Россияне впервые атаковали Никополь дронами с камерами ночного видения

"Поздним вечером россияне атаковали Никополь с помощью БПЛА-камикадзе. Вечерняя атака БПЛА свидетельствует об использовании россиянами новых дронов с камерами ночного видения", - рассказал Евтушенко.

Такие дроны РФ использует не впервые

По его словам, подобные дроны уже долгое время используют оккупанты на фронте, но на территории района это первый случай.

"Никополь встретил утро тревогой и предупреждением об опасности применения врагом БПЛА-камикадзе. Силы обороны Украины выполняют боевую работу. Однако по возможности лучше находиться в зданиях", - предупредил он.

Последствия атаки

Как отметил глава ОВА Сергей Лысак, в результате обстрела в Никополе повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение и линия электропередач.

"Погибших и пострадавших нет", - отметил он, добавив, что ночью одно из сел Марганецкой общины оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии.

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который расположен на берегу Днепра. В настоящее время он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

К примеру, российские войска обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар в Никополе Днепропетровской области после очередного обстрела 13 октября. Были ранены двое пожарных. Также во время удара по гимназии в Никополе 11 октября погибли четыре человека.