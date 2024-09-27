Росіяни вночі завдали ракетного удару по Дніпру: в ОВА розкрили наслідки

Чиновник уточнив, що противник завдав по Дніпру ракетного удару після опівночі.

"Є руйнування на території промислового об'єкта. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили", - розповів глава ОВА у своєму Telegram вранці.

Він додав, що в результаті ворожого обстрілу Дніпра, на щастя, обійшлося без постраждалих.

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Крім того, передав керівник ОВА, ворожих ударів зазнала Нікопольська та Марганецька громади.

"Неспокійно вночі було і на Нікопольщині. Ворог бив по самому Нікополю і Марганецькій громаді. Застосував дрон-камікадзе та важку артилерію", - розповів чиновник

Внаслідок цих обстрілів була понівечена інфраструктура. Загиблих і поранених немає.