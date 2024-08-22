Росіяни вночі запускали дрони і ракети на Україну: чи вдалося ППО збити всі цілі

У ніч на 22 серпня російські війська здійснили атаку на Україну, запустивши 10 безпілотників типу "Шахед" з Курського напрямку.

Про це заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Сили протиповітряної оборони збили два ударних дрони, ще два впали самостійно. Завдяки активній протидії більшість ворожих ракет не досягла своїх цілей.

Окрім того, ворог застосував протирадіолокаційні ракети Х-31П з повітряного простору над Чорним морем і дві балістичні ракети "Іскандер-М" з Бєлгородської області та Криму.

Більшість дронів була спрямована на позиції Сил оборони України в прифронтових районах Харківської області.

Повітряні атаки РФ

Російські війська майже щодня здійснюють авіаційні удари по українських населених пунктах. Для цього вони часто використовують іранські дрони-камікадзе типу "Шахед" (відомі в російській армії як "Гєрань"), а також ракетне озброєння та авіабомби.

Наприклад, минулої ночі окупанти запустили по Україні 72 повітряні цілі. Сили ППО ЗСУ успішно збили 51 з них, включаючи одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних дронів "Шахед" у 14 областях.

До того ж, 16 російських безпілотників було виведено з ладу завдяки радіоелектронним засобам протидії ЗСУ. Один із дронів залетів на територію Білорусі, а інший повернувся до російської Бєлгородської області.

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