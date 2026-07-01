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Росіяни вночі влаштували рейд на АЗС Дніпропетровщини: спалахнули пожежі

07:31 01.07.2026 Ср
1 хв
Місцева влада показала кадри АЗС піся атаки, на яких помітні значні руйнування
aimg Юлія Маловічко
Фото: заправка після атаки (Дніпропетровська ОВА)

Ворог в ніч на середу, 1 липня, атакував дронами Днапропетровську область, в результаті було пошкоджено п'ять АЗС. Також відомо про жертву обстрілів та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

"Одна жінка загинула, троє дістали поранень. Ворог упродовж ночі атакував 5 АЗС області. Одна з поранених у лікарні, дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно", - написав Ганжа.

Він додав також, що всюди на місцях прильотів пошкоджене обладнання, зайнялися пожежі.

Пізніше чиновник написав, що цієї ночі наші сили ППО у небі над Дніпропетровщиною збили 11 ударних дронів.

Слід зазначити, що Пвітряні Сили повідомляли про загрозу в небі для Дніпроперовщини вночі - тоді безпілотники запускали ніби-то з півночі.

Ще відомо, що діятимуть на Дніпропетровщині 1 липня й графіки погодинних відключень світла. Їх застосовуватимуть з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, декілька годин тому стало відомо, що електровоз на Дніпровщині опинився під ударом російського безпілотника. Через атаку можливі зміни в русі приміських поїздів.

Ще нещодавно повідомлялось, як РФ здйснила понад 20 атак на добу у бік Дніпропетровщини, писали про поранених.

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АЗСДніпропетровська областьАтака дронів