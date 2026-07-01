Росіяни вночі влаштували рейд на АЗС Дніпропетровщини: спалахнули пожежі

"Одна жінка загинула, троє дістали поранень. Ворог упродовж ночі атакував 5 АЗС області. Одна з поранених у лікарні, дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно", - написав Ганжа.

Він додав також, що всюди на місцях прильотів пошкоджене обладнання, зайнялися пожежі.

Пізніше чиновник написав, що цієї ночі наші сили ППО у небі над Дніпропетровщиною збили 11 ударних дронів.

Слід зазначити, що Пвітряні Сили повідомляли про загрозу в небі для Дніпроперовщини вночі - тоді безпілотники запускали ніби-то з півночі.

Ще відомо, що діятимуть на Дніпропетровщині 1 липня й графіки погодинних відключень світла. Їх застосовуватимуть з 17:00 до 22:00.