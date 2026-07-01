Россияне ночью устроили рейд на АЗС Днепропетровщины: вспыхнули пожары

"Одна женщина погибла, трое получили ранения. Враг в течение ночи атаковал 5 АЗС области. Одна из раненых в больнице, две женщины после оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно", - написал Ганжа.

Он добавил также, что повсюду на местах прилетов повреждено оборудование, загорелись пожары.

Позже чиновник написал, что этой ночью наши силы ПВО в небе над Днепропетровщиной сбили 11 ударных дронов.

Следует отметить, что Воздушные Силы сообщали об угрозе в небе для Днепроперовщины ночью – тогда беспилотники запускали будто бы с севера.

Еще известно, что на Днепропетровщине будут действовать 1 июля и графики почасовых отключений света. Их будут применять с 17:00 до 22:00.