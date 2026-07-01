Россияне ночью устроили рейд на АЗС Днепропетровщины: вспыхнули пожары

Враг в ночь на среду, 1 июля, атаковал дронами Днепропетровскую область, в результате были повреждены пять АЗС. Также известно о жертве обстрелов и раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.
"Одна женщина погибла, трое получили ранения. Враг в течение ночи атаковал 5 АЗС области. Одна из раненых в больнице, две женщины после оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно", - написал Ганжа.
Он добавил также, что повсюду на местах прилетов повреждено оборудование, загорелись пожары.
Позже чиновник написал, что этой ночью наши силы ПВО в небе над Днепропетровщиной сбили 11 ударных дронов.
Следует отметить, что Воздушные Силы сообщали об угрозе в небе для Днепроперовщины ночью – тогда беспилотники запускали будто бы с севера.
Еще известно, что на Днепропетровщине будут действовать 1 июля и графики почасовых отключений света. Их будут применять с 17:00 до 22:00.
Напомним, несколько часов назад стало известно, что электровоз на Днепровщине оказался под ударом российского беспилотника. Из-за атаки возможны изменения в движении пригородных поездов.
Еще недавно сообщалось, как РФ действовала более 20 атак в сутки в сторону Днепропетровщины, сообщалось о раненых.