ua en ru
Сб, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ночью укрыли огнем Херсон, есть пострадавшие

Суббота 02 сентября 2023 10:40
UA EN RU
Россияне ночью укрыли огнем Херсон, есть пострадавшие Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ночью покрыли огнем Херсон. В результате обстрелов пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"Ночью оккупанты покрыли огнем Херсон. Пострадала 69-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма, ранение лица и острая реакция на стресс. Медики оказали пострадавшей помощь на месте", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ранения также получил 49-летний мужчина. Пострадавший был госпитализирован с осколочным ранением грудной клетки и минно-взрывной травмой.

Обстрелы Херсона и Херсонской области

После того как Силы обороны Украины освободили правый берег Днепра в Херсонской области, россияне почти ежедневно обстреливают регион, в том числе и областной центр. Они используют не только тяжелое вооружение, но и авиацию.

Только за минувшие сутки, 1 сентября, как сообщает глава ОВА Александр Прокудин, россияне совершили 59 обстрелов, выпустив 212 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. В частности по Херсону было выпущено 6 снарядов.

Враг обстреливал жилые кварталы населенных пунктов области и территорию агропредприятия в Херсонском районе.

В течение суток в регионе в результате российской агрессии погибли 2 человека, еще 2 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны