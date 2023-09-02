Россияне ночью укрыли огнем Херсон, есть пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"Ночью оккупанты покрыли огнем Херсон. Пострадала 69-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма, ранение лица и острая реакция на стресс. Медики оказали пострадавшей помощь на месте", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ранения также получил 49-летний мужчина. Пострадавший был госпитализирован с осколочным ранением грудной клетки и минно-взрывной травмой.

Обстрелы Херсона и Херсонской области

После того как Силы обороны Украины освободили правый берег Днепра в Херсонской области, россияне почти ежедневно обстреливают регион, в том числе и областной центр. Они используют не только тяжелое вооружение, но и авиацию.

Только за минувшие сутки, 1 сентября, как сообщает глава ОВА Александр Прокудин, россияне совершили 59 обстрелов, выпустив 212 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. В частности по Херсону было выпущено 6 снарядов.

Враг обстреливал жилые кварталы населенных пунктов области и территорию агропредприятия в Херсонском районе.

В течение суток в регионе в результате российской агрессии погибли 2 человека, еще 2 получили ранения.