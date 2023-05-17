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Росіяни вночі вдарили по житловому будинку в Херсоні

Фото: росіяни вночі вдарили по житловому будинку в Херсоні (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вночі вдарили па багатоповерхівці в Херсоні. Внаслідок обстрілу були зруйновані два під’їзди житлового будинку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної державної адміністрації.

"Ймовірно, по будинку завдали ракетного удару. У дев’ятиповерхівці знищено квартири з 1 по 5 поверхи. Внаслідок влучання почалася пожежа. Займання ліквідували", - пише пресслужба.

Зазначається, що цивільні не постраждали, оскільки мешканців з будинку відселили.

На відео можна побачити наслідки регулярних обстрілів росіян.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лише за минулу добу окупанти 79 разів обстріляли Херсонську область.

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