Росіяни вночі вдарили по Запоріжжю ракетами: є пошкодження

За його словами, окупанти випустили дві ракети, ймовірно зі ЗРК С-300. Через обстріл на території агропідприємства виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю.

"Що ж, тварини вдарили по тваринах. Проте, на щастя, люди не постраждали", - додав Старух.

Фото: окупанти обстріляли Запоріжжя вночі (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, вночі у Запоріжжі повідомляли про вибухи.

Також зазначимо, що росіяни обстріляли Нікопольський район з боку окупованого Енергодару.

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