Россияне ночью ударили по Запорожью ракетами: есть повреждения

По его словам, оккупанты выпустили две ракеты, вероятно из ЗРК С-300. Из-за обстрела на территории агропредприятия возник пожар, поврежден забор и здание.

"Что ж, животные ударили по животным. Однако, к счастью, люди не пострадали", - добавил Старух.

Фото: оккупанты обстреляли Запорожье ночью (t.me/starukhofficial)

Напомним, ночью в Запорожье сообщали о взрывах.

Также отметим, что россияне обстреляли Никопольский район со стороны оккупированного Энергодара.

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