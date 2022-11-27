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Россияне ночью ударили по Запорожью ракетами: есть повреждения

Фото: оккупанты обстреляли Запорожье ночью (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 27 ноября нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате обстрела пострадало агропредприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

По его словам, оккупанты выпустили две ракеты, вероятно из ЗРК С-300. Из-за обстрела на территории агропредприятия возник пожар, поврежден забор и здание.

"Что ж, животные ударили по животным. Однако, к счастью, люди не пострадали", - добавил Старух.

Фото: оккупанты обстреляли Запорожье ночью (t.me/starukhofficial)

Напомним, ночью в Запорожье сообщали о взрывах.

Также отметим, что россияне обстреляли Никопольский район со стороны оккупированного Энергодара.

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ЗапорожьеОбстрілракетный удар