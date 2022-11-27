Окупанти обстріляли Нікопольський район з боку Енергодару: які наслідки

Російські окупанти вночі, 27 листопада, з боку Енергодару обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади у Нікопольському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Окупанти з "Градів" та важкої артилерії п'ять разів відкривали вогонь. Без постраждалих.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено шість приватних будинків, шість господарських споруд, автомобіль приватного підприємства та газопровід.

Окупанти пошкодили шість приватних будинків / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати території. З'ясовують деталі атак, повідомив Резніченко.

Також пошкоджено техніку / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, російські війська вночі, 26 листопада, також обстрілювали Нікопольський район. Ворог п'ять разів відкривав вогонь із "Градів" та важкої артилерії.

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