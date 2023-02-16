UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вночі вдарили ракетами по Павлограду: є жертва та семеро постраждалих

Фото: російські війська цієї ночі вдарили ракетами по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська цієї ночі вдарили ракетами по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще 7 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Жахлива ніч у Павлограді. О третій годині після опівночі, коли люди мирно спали в своїх домівках, ворог вдарив ракетами по місту. Загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали", - написав Лисак.

За його словами, двоє поранених шпиталізували - 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

"Пошкоджене промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Зруйновано 7 приватних будинків. Ще 30 - понівечені", - повідомив Лисак.

Фото: російські війська цієї ночі вдарили ракетами по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)

Наразі наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що росіяни вночі завдали масованого удару по Україні. Ворог запустив БПЛА та ракети, зафіксовані влучання на півночі та заході країни, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Додамо, при цьому не виключається, що армія РФ протягом дня може знову масово обстріляти Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПавлоградДніпропетровська областьВійна Росії проти Україниракетный удар