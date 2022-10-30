Росіяни вночі вдарили по Нікополю артилерією: пошкоджені будинки та підприємство

Російські війська в ніч на 30 жовтня обстріляли Нікополь (Дніпропетровська область) з важкої артилерії. Внаслідок атак окупантів є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.
Ворожі снаряди пошкодили у Нікополі 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін.
Також внаслідок обстрілу сталася пожежа на території місцевого підприємства з вивезення побутових відходів. Рятувальники загасили полум'я, проте серйозно пошкоджені автівки підприємства.
За попередніми даними, внаслідок ударів окупантів ніхто не постраждав.
Фото: окупанти 30 жовтня обстріляли Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, 25 жовтня окупанти атакували Нікопольський район "Градами" та іранськими дронами-камікадзе.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.