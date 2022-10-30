RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ночью ударили по Никополю артиллерией: повреждены дома и предприятие

Фото: россияне ударили по Никополю из артиллерии 30 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 30 октября обстреляли Никополь (Днепропетровская область) из тяжелой артиллерии. В результате атак оккупантов есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Вражеские снаряды повредили в Никополе 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.

Также в результате обстрела произошел пожар на территории местного предприятия по вывозу бытовых отходов. Спасатели потушили пламя, однако серьезно повреждены автомобили предприятия.

По предварительным данным, в результате ударов оккупантов никто не пострадал.

Фото: оккупанты 30 октября обстреляли Никополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, 25 октября оккупанты атаковали Никопольский район "Градами" и иранскими дронами-камикадзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НикопольДнепропетровская областьОбстрілВойна в УкраинеВойна России против Украины