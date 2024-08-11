Росіяни вночі вдарили по Київській області, попередньо, ракетою з КНДР, - Зеленський

"Цієї ночі в Київській області через російський удар, на жаль, загинули батько і маленький син - чотири роки було дитині. Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє людей постраждали, серед них дитина - 12 років хлопчику", - сказав він.

За попередньою інформацією, як зазначив президент, росіяни застосували північнокорейську ракету.

"Це був черговий свідомий терористичний удар проти України. Піротехніки продовжують працювати, щоб встановити точні дані щодо цієї ракети", - зазначив Зеленський.