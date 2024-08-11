Росіяни вночі вдарили по Київській області, попередньо, ракетою з КНДР, - Зеленський

Під час атаки РФ по Київській області в ніч на 11 серпня, окупанти застосували, попередньо, ракету з КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.
"Цієї ночі в Київській області через російський удар, на жаль, загинули батько і маленький син - чотири роки було дитині. Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє людей постраждали, серед них дитина - 12 років хлопчику", - сказав він.
За попередньою інформацією, як зазначив президент, росіяни застосували північнокорейську ракету.
"Це був черговий свідомий терористичний удар проти України. Піротехніки продовжують працювати, щоб встановити точні дані щодо цієї ракети", - зазначив Зеленський.
У ніч на 11 серпня російські війська обстріляли Київську область. Тривога за ніч оголошувалась кілька разів.
Пізніше стало відомо, що у Броварському районі уламки ракети впали на приватні житлові будинки. У результаті, на Київщині загинули 35-річний чоловік та його 4-річний син.
Також троє людей отримали поранення.
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