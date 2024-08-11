UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вночі вдарили по Київській області, попередньо, ракетою з КНДР, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки РФ по Київській області в ніч на 11 серпня, окупанти застосували, попередньо, ракету з КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

"Цієї ночі в Київській області через російський удар, на жаль, загинули батько і маленький син - чотири роки було дитині. Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє людей постраждали, серед них дитина - 12 років хлопчику", - сказав він.

 За попередньою інформацією, як зазначив президент, росіяни застосували північнокорейську ракету.

"Це був черговий свідомий терористичний удар проти України. Піротехніки продовжують працювати, щоб встановити точні дані щодо цієї ракети", - зазначив Зеленський.

Обстріл Київської області

У ніч на 11 серпня російські війська обстріляли Київську область. Тривога за ніч оголошувалась кілька разів.

Пізніше стало відомо, що у Броварському районі уламки ракети впали на приватні житлові будинки. У результаті, на Київщині загинули 35-річний чоловік та його 4-річний син.

Також троє людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКиївська областьВійна в Україні