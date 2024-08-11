Россияне ночью ударили по Киевской области, предварительно, ракетой из КНДР, - Зеленский

"Этой ночью в Киевской области из-за российского удара, к сожалению, погибли отец и маленький сын - четыре года было ребенку. Мои соболезнования родным и близким. Еще три человека пострадали, среди них ребенок - 12 лет мальчику", - сказал он.

По предварительной информации, как отметил президент, россияне применили северокорейскую ракету.

"Это был очередной сознательный террористический удар против Украины. Пиротехники продолжают работать, чтобы установить точные данные по этой ракете", - отметил Зеленский.