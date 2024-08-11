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Россияне ночью ударили по Киевской области, предварительно, ракетой из КНДР, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во время атаки РФ по Киевской области в ночь на 11 августа оккупанты применили, предварительно, ракету из КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

"Этой ночью в Киевской области из-за российского удара, к сожалению, погибли отец и маленький сын - четыре года было ребенку. Мои соболезнования родным и близким. Еще три человека пострадали, среди них ребенок - 12 лет мальчику", - сказал он.

По предварительной информации, как отметил президент, россияне применили северокорейскую ракету.

"Это был очередной сознательный террористический удар против Украины. Пиротехники продолжают работать, чтобы установить точные данные по этой ракете", - отметил Зеленский.

Обстрел Киевской области

В ночь на 11 вгуста российские войска обстреляли Киевскую область. Тревога за ночь объявлялась несколько раз.

Позже стало известно, что в Броварском районе обломки ракеты упали на частные жилые дома. В итоге, в Киевской области погибли 35-летний мужчина и его 4-летний сын.

Также трое людей получили ранения.

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