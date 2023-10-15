UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вночі вдарили авіабомбою по будинку в Харківській області, є загиблі

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи, 15 жовтня, вночі вдарили керованою авіабомбою по приватному будинку Дружелюбівки Харківської області. Загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"Вночі, близько 02:30, ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей - чоловік 57 років та 54-річна жінка", - пише Синєгубов.

За словами голови ОВА, ще одна жінка внаслідок обстрілу отримала осколкове поранення. Її госпіталізували в задовільному стані. 

Ситуація в Харківській області 

Російські терористи майже щодня завдають ударів по регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту. 

Наприклад, як розповідав Синєгубов, протягом минулої доби терористи обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Зокрема: 

  • у Вовчанську внаслідок обстрілів було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Без постраждалих;
  • також під вогнем були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка й інші населені пункти. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніХарків