RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ночью ударили авиабомбой по дому в Харьковской области, есть погибшие

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы, 15 октября, ночью ударили управляемой авиабомбой по частному дому Дружелюбовки Харьковской области. Погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Ночью, около 02:30, враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Дружелюбовка Изюмского района. Разрушен частный дом, произошел пожар. Погибли 2 человека - мужчина 57 лет и 54-летняя женщина", - пишет Синегубов.

По словам главы ОГА, еще одна женщина в результате обстрела получила осколочное ранение. Ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии. 

Ситуация в Харьковской области 

Российские террористы почти ежедневно наносят удары по региону. Чаще всего под огонь попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта. 

Например, как рассказывал Синегубов, за прошедшие сутки террористы обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. В частности: 

  • в Волчанске в результате обстрелов был поврежден многоэтажный жилой дом. Без пострадавших;
  • также под огнем были Купянск, Лиман Первый, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка и другие населенные пункты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХарьков