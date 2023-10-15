Россияне ночью ударили авиабомбой по дому в Харьковской области, есть погибшие

"Ночью, около 02:30, враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Дружелюбовка Изюмского района. Разрушен частный дом, произошел пожар. Погибли 2 человека - мужчина 57 лет и 54-летняя женщина", - пишет Синегубов.

По словам главы ОГА, еще одна женщина в результате обстрела получила осколочное ранение. Ее госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Ситуация в Харьковской области

Российские террористы почти ежедневно наносят удары по региону. Чаще всего под огонь попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта.

Например, как рассказывал Синегубов, за прошедшие сутки террористы обстреливали населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. В частности: