Росіяни вночі з важкої артилерії обстріляли Дніпропетровську область

Росіяни вночі обстрілювали Нікопольський район. Окупанти били з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

Під обстріл потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Їх атакували 5 разів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У Нікополі внаслідок обстрілів виникла пожежа в будинку. Пошкоджені десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач.

У Мирівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. У Марганецькій громаді триває обстеження територій.

Фото: окупанти вночі обстріляли Нікопольський район

(t.me/dnipropetrovskaODA)