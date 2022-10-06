Россияне ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область

Вражеские войска в ночь на 6 октября обстреляли Днепропетровскую область. В результате ударов повреждены частные дома, предприятие и линии электропередач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Россияне ночью обстреливали Никопольский район. Оккупанты били из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.
Под обстрел попали три общины - Никопольская, Марганецкая и Мировская. Их атаковали 5 раз. По предварительной информации, никто не пострадал.
В Никополе в результате обстрелов возник пожар в доме. Повреждены десять частных домов, предприятие и линии электропередач.
В Мировской общине повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. В Марганецком общине продолжается обследование территорий.
Фото: оккупанты ночью обстреляли Никопольский район
(t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, ночью оккупанты также ударили ракетами по Запорожью. В результате атаки врага погибли по меньшей мере два человека, под завалами находятся люди.
Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Пока нет информации о последствиях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.