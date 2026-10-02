UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росіяни вночі повторно атакували Південний міст у Києві

05:09 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: на місцях влучань працюють екстрені служби (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Вночі 2 жовтня Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві. На місце виїхали екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Про удар по мосту стало відомо близько 05:03. Наслідки з'ясовують: даних про руйнування чи постраждалих наразі немає.

Уламки в Голосіївському районі

За кілька хвилин до цього в Голосіївському районі уламки впали на відкриту територію. Вибуховою хвилею пошкодило вікна в нежитловій будівлі та кілька автомобілів. Обійшлося без пожежі та постраждалих.

Першого удару Південний міст зазнав удень 1 жовтня, коли два дрони влучили поблизу його опори. Рух метро та наземного транспорту зупинили, але фахівці "Київавтошляхмосту" критичних пошкоджень не виявили. Автобуси № 22 і 91 повернулися на звичні маршрути, а поїзди "зеленої" лінії мостом тимчасово не курсували.

Того ж вечора росіяни атакували міст повторно, і цього разу наслідки виявилися серйознішими. За попередніми даними, дрон пошкодив мостову опору, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Рух транспорту мостом знову зупинили, а фахівці метро знеструмили колію.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївОбстріл КиєваВійна Росії проти України