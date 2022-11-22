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Россияне ночью обстреливали громаду в Днепропетровской области: выпустили 60 снарядов

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Днепропетровская область, Вторник 22 ноября 2022 07:56
Россияне ночью обстреливали громаду в Днепропетровской области: выпустили 60 снарядов Фото: поссияне ночью обстреливали громаду в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские военные ночью 22 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую громаду в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По его словам, оккупанты выпустили более 60 снарядов. Предварительно, без погибших и раненых.

Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий. Детали обстрелов выясняются, сообщил Резниченко.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 21 ноября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак врага пострадал гражданский.

Отметим, что из города Никополь в Днепропетровской области выехало 70% жителей, поскольку россияне регулярно наносят удары по нему.

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Днепропетровская область
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