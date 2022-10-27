Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя зі "Смерчів": в ОВА розповіли про наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланння на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Посадовець зазначив, що на околиці міста прилетіли три снаряди РСЗВ противника.

Руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури;

Виникла пожежа, що була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС.

"Окупант має на меті знищити все. Залишити нас без світла, води, газу, опалення. Але це йому не вдасться, бо він вже приречений. Ми переможемо", - наголосив Старух.