Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя зі "Смерчів": в ОВА розповіли про наслідки
Фото: Росіяни обстріляли Запоріжжя зі "Смерчів" (dsns.gov.ua)
Російські окупанти вночі 27 жовтя обстріляли Запоріжжя з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Унаслідок атак ворога ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланння на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.
Посадовець зазначив, що на околиці міста прилетіли три снаряди РСЗВ противника.
- Руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури;
- Виникла пожежа, що була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС.
"Окупант має на меті знищити все. Залишити нас без світла, води, газу, опалення. Але це йому не вдасться, бо він вже приречений. Ми переможемо", - наголосив Старух.
Нагадаємо, загарбники 27 жовтня атакували одну з громад Київської області. Система ППО збила кілька ворожих цілей.
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