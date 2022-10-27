У Київській області спрацювала система ППО: тривога триває

У Київській області в ніч на 27 жовтня спрацювала система протиповітряної оборони. Оголошено тривогу, необхідно залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Олексія Кулеби.

Посадовець зазначив, що сили та засоби ППО проводили роботу із захисту українського неба близько 02:48. Кулеба вказав, що повітряна тривога триває та наголосив на необхідності залишатися в укриттях. "Бережіть себе та зберігайте спокій", - звернувся до громадян голова Київської ОВА.