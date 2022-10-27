У Київській області спрацювала система ППО: тривога триває
Фото: У Київській області спрацювала система ППО (facebook.com/kpszsu)
У Київській області в ніч на 27 жовтня спрацювала система протиповітряної оборони. Оголошено тривогу, необхідно залишатися в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Олексія Кулеби.
Посадовець зазначив, що сили та засоби ППО проводили роботу із захисту українського неба близько 02:48.
Кулеба вказав, що повітряна тривога триває та наголосив на необхідності залишатися в укриттях.
"Бережіть себе та зберігайте спокій", - звернувся до громадян голова Київської ОВА.
Нагадаємо, 26 жовтня ЗСУ знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над трьома областями України.
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