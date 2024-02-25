UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вночі обстріляли вокзал в Костянтинівці, є поранена та руйнування

Фото: росіяни вночі обстріляли вокзал в Костянтинівці, є поранена та руйнування (t.me/don_gunp)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи після опівночі, 25 лютого, завдали масованого удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок ударів руйнувань зазнала будівля залізничного вокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Донецької області.

Як пише поліція, попередньо, ворог атакував ракетами С-300. Внаслідок ударів поранення отримала цивільна. 

"Жінка отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилась. Вона травмувалась від вибухової хвилі, внаслідок вибитого віконного скла", - розповів в. о. начальника Костянтинівської МВА Сергій Горбунов в коментарі "Суспільному". 

Зокрема руйнувань зазнали: 

  • будівля залізничного вокзалу; 
  • храм; 
  • 2 приватних й 12 багатоквартирних будинків; 
  • 21 магазин; 
  • 19 торговельних павільйонів; 
  • три заклади освіти; 
  • 2 адміністративні будівлі; 
  • пошта; 
  • кіоск. 
 

Фото: росіяни вночі обстріляли з С-300 Костянтинівку, є поранений та руйнування (https://t.me/don_gunp)

Обстріли Донецької області

Як розповідав голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін, протягом доби ворог обстріляв: 

  • Покровський район - у Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Максимільянівка. Серед ночі росіяни обстріляли Селидове;
  • Кроматорський район; 
  • Бахмутський район - у Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверській громаді пошкоджено будинок і адмінбудівлю у Свято-Покровському. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.

 Протягом минулої доби поранення отримав 1 житель Донецької області

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в Україні