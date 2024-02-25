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Россияне ночью обстреляли вокзал в Константиновке, есть раненая и разрушения

Фото: россияне ночью обстреляли вокзал в Константиновке, есть раненая и разрушения (t.me/don_gunp)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы после полуночи, 25 февраля, нанесли массированный удар по Константиновке Донецкой области. В результате ударов разрушениям подверглось здание железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Донецкой области.

Как пишет полиция, предварительно, враг атаковал ракетами С-300. В результате ударов ранения получила гражданская. 

"Женщина получила легкие ранения, от госпитализации отказалась. Она травмировалась от взрывной волны, в результате выбитого оконного стекла", - рассказал и. о. начальника Константиновской МВА Сергей Горбунов в комментарии "Суспільному". 

В частности, разрушениям подверглись: 

  • здание железнодорожного вокзала; 
  • храм; 
  • 2 частных и 12 многоквартирных домов; 
  • 21 магазин; 
  • 19 торговых павильонов; 
  • три учебных заведения; 
  • 2 административных здания; 
  • почта; 
  • киоск.
 

Фото: россияне ночью обстреляли из С-300 Константиновку, ранены и разрушены (https://t.me/don_gunp)

Обстрелы Донецкой области

Как рассказывал глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин, в течение суток враг обстрелял:

  • Покровский район - в Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка, Катериновка и Максимильяновка. Среди ночи россияне обстреляли Селидово;
  • Кроматорский район; 
  • Бахмутский район - в Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северской громаде повреждены дом и админздание в Свято-Покровском. В Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменское.

За прошедшие сутки ранения получил 1 житель Донецкой области.

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