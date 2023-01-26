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Росіяни вночі обстріляли об‘єкт інфраструктури у Запорізькій області: є жертви та поранені

Фото: росіяни вночі обстріляли об‘єкт інфраструктури у Запорізькій області (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові сьогодні вночі вдарили по об‘єкту критичної інфраструктури у Запорізькій області. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 26 січня року о 3:40 російські військові із ЗРК С-300 нанесли ракетні удари по об‘єкту критичної інфраструктури у Запорізькому районі.

За попередніми даними, троє людей загинули та семеро зазнали поранень. Руйнувань також зазнали технічне обладнання та споруди. Після вибуху на території підприємства сталася пожежа, яка вже ліквідована.

Окрім того, близько 10:00 під час проведення слідчих дій та пошуково-рятувальної операції на місці події росіяни повторно обстріляли об'єкт інфраструктури. Дані щодо постраждалих уточняються.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли житловий будинок у Запоріжжі, також пошкоджено сусідні будинки. Внаслідок атаки загинула жінка.

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