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Росіяни вночі обстріляли Миколаїв ракетами С-300

Фото: росіяни вночі обстріляли Миколаїв ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У понеділок уночі, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами C-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

З його слів, росіяни випустили близько 10 ракет. Без жертв.

Внаслідок атаки постраждали цивільні об'єкти.

Крім того, Кім повідомив, що російські війська відправили на пусковий рубіж до Астрахані дві групи літаків ТУ-95.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 жовтня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Ворожа ракета С-300 влучила в житловий будинок та зруйнувала кілька квартир.

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Миколаїв