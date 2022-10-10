Россияне ночью обстреляли Николаев ракетами С-300

По его словам, россияне выпустили около 10 ракет. Без жертв.

В результате атаки пострадали гражданские объекты.

Кроме того, Ким сообщил, что российские войска отправили на пусковой рубеж в Астрахани две группы самолетов ТУ-95.

Как сообщалось, в ночь на 1 октября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеская ракета С-300 попала в жилой дом и разрушила несколько квартир.

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